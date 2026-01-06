Владимир Кириченко

Бывший регулярный чемпион WBA в тяжёлом дивизионе Мануэль Чарр (34-5, 20 КО) вызвал на бой экс-чемпиона мира британца Тайсона Фьюри(34-2-1, 24 КО).

«Тайсон Фьюри, арабский король приехал. Прими вызов. Я еду в Великобританию. Я готов ударить тебя по лицу, чувак. Не говори слишком много, подпиши бумаги. Ты обещал людям».

Тайсон также опубликовал это видео у себя в сторис.

Фьюри объявил о завершении карьеры в январе прошлого года после двух подряд поражений от Александра Усика. Вчера он сообщил о своём возвращении.

Ранее сообщалось, что Тайсон в апреле может провести бой с россиянином Арсланбеком Махмудовым.