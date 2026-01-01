Мегафайт Джошуа – Фьюри может вообще не состояться? Ответил промоутер Тайсона
Известная возможная причина
около 2 часов назад
Легендарный британский промоутер Фрэнк Уоррен для Mirror отреагировал на автокатастрофу с участием экс-чемпиона мира в супертяжёлом дивизионе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO), в которой погибли двое его тренеров.
«Это ужасный период для всех, кто к этому причастен, и, надеюсь, Эй Джей вышел из этого без серьезных физических последствий.
Но с психологическим состоянием — другое дело. Я даже не знаю, захочет ли он снова выходить на ринг или будет ли он вообще еще боксировать. Это то, на что может ответить только время».
ДТП произошло в Нигерии. Lexus, в котором находился Джошуа и двое его тренеров Син и Латц, превысил скорость и врезался в грузовик. Оба наставника погибли.
Энтони последний бой провел в декабре 2025 года, нокаутировав Джейка Пола.
