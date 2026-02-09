Президент WBC Маурисио Сулейман для Sky Sports рассказал, санкционирует ли организация бой обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (24-0, 15 КО) и временного чемпиона Агита Кабайела (27-0, 19 КО).

«В супертяжелом весе мы одобрили длительный процесс, необходимый для достижения боя за звание абсолютного чемпиона мира. В тот момент мы настаивали, чтобы наш чемпион Фьюри встретился с Усиком. Мы также одобрили реванш, и именно поэтому WBC утвердила временный чемпионский титул для Кабайела – с намерением дать элитному чемпиону Усику такую возможность.

Усик попросил о добровольной защите, его просьба была удовлетворена. Кабайел провел защиту в Германии в начале года, поэтому мы ожидаем планы Усика, чтобы рассмотреть его добровольную защиту, а затем, возможно, санкционировать бой Кабайела против чемпиона.

Кабайел, с этой победой в Германии, став героем в Германии, открывает новые возможности. Бой Кабайел – Усик теперь также велик».