Промоутер Фьюри ответил на вопрос, вернется ли Тайсон ради поединка с Джошуа
Воррен уверен, что если камбек и будет, то точно не в 2025 году
около 1 часа назад
Фото: Sky Sports
Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен высказался о потенциальном поединке подопечного Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO) с Энтони Джошуа (28-4, 25 KO). Слова функционера приводит fightnews.info:
Вернется ли Фьюри ради боя с Джошуа? Я не знаю. Если Тайсон решит, что хочет драться в следующем году, он примет свое решение. На данный момент он определенно не выступит в этом году.
В команде AJ выразили готовность к переговорам о мегафайте с «Цыганским королем».