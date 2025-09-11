«Мы хотим этого боя». Хирн о возможном поединке Джошуа — Фьюри
Промоутер заявил, что команда Эй Джея полностью готова к переговорам
около 1 часа назад
Промоутер Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) Эдди Хирн заявил Sky Sports, что команда боксера готова к переговорам по поводу организации поединка против Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO).
Он хочет этого боя. Мы хотим этого боя. Мы готовы к нему и готовы об этом говорить. Я не провоцирую Тайсона Фьюри — я просто констатирую факты.
По его словам, Джошуа сейчас находится в отличной форме:
Хорошая новость в том, что Эй Джей восстановился, не имеет травм и готов начать тренировочный лагерь. Он полон сил и мы убеждены, что ему еще есть что показать в супертяжелом весе.
Хирн также отметил, что возвращение Фьюри выглядит реальным:
Видим в соцсетях, что он тренируется — и это дает надежду. Думаю, люди рядом с ним верят, что он вернется, но никто не знает наверняка.
В то же время промоутер не считает, что поражение от Джошуа может испортить наследие Фьюри:
Я не из тех, кто задумывается о наследии. В конце концов, ты соглашаешься на бой: если ты достаточно хорош — побеждаешь, если нет — проигрываешь.
