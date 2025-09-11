Денис Седашов

Глава промоутерской компании Matchroom Эдди Хирн заявил Sky Sports, что будет очень расстроен, если бой между Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO) никогда не состоится.

Было бы чрезвычайно обидно, если бы Тайсон и Эй Джей никогда не встретились на ринге. Я ни о чем не жалею, но мы всегда бы упрекали себя, если бы не увидели этот бой. Это самый важный поединок в боксе. Эдди Хирн

Он подчеркнул, что ни один предыдущий поединок нельзя сравнить с этим:

Карл Фроч против Джорджа Гроувза, Эй Джей против Владимира Кличко, Бенн против Юбенка — всё это совсем другое. Этот бой парализует страну. Это два разных, но великих бойца, две выдающиеся личности. Эдди Хирн

Бывший тренер Майка Тайсона дал прогноз на возможный мегабой Джошуа – Итаума.