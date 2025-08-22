Промоутер Ломаченко и Фьюри назвал лучшего бойца в истории хевивейта
Арум выделил Мохаммеда Али
Культовый американский промоутер Боб Арум в интервью Reuters назвал лучшего бойца в истории супертяжелой весовой категории. Функционер не удивил, выделив легенду прошлого века Мухаммеда Али:
Вы должны понимать, Али был выдающимся бойцом в мировой истории, безусловно, самым выдающимся тяжеловесом. Ни один тяжеловес никогда не мог двигаться так, как он. Ни один боец в тяжелом весе не мог наносить удары с разных углов, как он.
