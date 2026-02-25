Денис Седашов

Промоутер Эдди Хирн поделился планами своего подопечного, экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO). По словам главы Matchroom Boxing, в настоящее время британец фокусируется не на конкретном сопернике, а на возвращении к физическим нагрузкам. Слова приводит BoxingScene.

Хирн отметил, что в ближайшие недели Эй-Джей может снова появиться в зале, чтобы оценить свою готовность к большим боям.

Я думаю, он сейчас рассматривает вариант возвращения в тренировочный лагерь. Не думаю, что он прямо сейчас задумывается о самом бое. Он просто думает о том, чтобы в какой-то момент вернуться к тренировкам, потому что ему это нравится. И я считаю, что именно это даст ему ответы на вопросы «если» и «когда». Так что есть шанс, что в ближайшие две-три недели он начнет готовиться к возобновлению тренировок. И только тогда мы сможем обсудить, что является реалистичным относительно сроков и соперников. Именно поэтому мы сказали, что потенциальное возвращение может произойти где-то в июле. Никаких решений еще не принято. Эдди Хирн

