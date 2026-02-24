Владимир Кириченко

Бывший претендент на титул в хэвивейте Дерек Чисора (36-13, 23 KO) в интервью YouTube-каналу iFL TV рассказал, как чемпиону мира по версиям WBA, WBC и IBF Александру Усику (24-0, 15 KO) избежать поединка против обязательного претендента по линии WBC Агита Кабайела (27-0, 19 KO).

Чисора считает, что Александр может просто откупиться от этого боя.

«WBC назначил бой Усика против Кабайела? Не знаю, посмотрим. Усик собрался драться с кикбоксером (ранее Турки Аль аш-Шейх заявлял, что хочет свести Усика в ринге с Рико Верхувеном, – прим.). Есть один способ, как он может это сделать: позвонить в WBC, сделать небольшой взнос – и ты будешь защищать титул WBC до следующего года».

Ранее WBC позволила Усику провести добровольную защиту, но потом в обязательном порядке драться с Кабайелом.