Обидчик Джошуа подписал контракт с промоушеном президента UFC
Zuffa Boxing собирает топовый урожай
около 2 часов назад
Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энди Руис (35-2-1, 22 KO) пополнит ряды промоутерской компании Даны Уайта Zuffa Boxing.
Как сообщает известный журналист Дэн Рафаэл, Руис решил продолжить карьеру в боксерском промоушене президента UFC.
«Энди Руис переходит в Zuffa, но, по моему мнению, это не очень громкая новость. Однако это хорошее подписание».
Напомним, что последний бой Руис провел в августе 2024 года, когда свел вничью поединок против Джаррелла Миллера.
Мировую популярность Энди принесла досрочная победа над Энтони Джошуа в июне 2019 года. Уже в декабре того же года Руис проиграл Эй Джею единогласным решением в реванше. После этого он провел лишь три боя, в которых, кроме ничьей с Миллером, одержал две победы.
Ранее сообщалось, что Александр Усик может побиться с Руисом в Zuffa Boxing.