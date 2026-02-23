Владимир Кириченко

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энди Руис (35-2-1, 22 KO) пополнит ряды промоутерской компании Даны Уайта Zuffa Boxing.

Как сообщает известный журналист Дэн Рафаэл, Руис решил продолжить карьеру в боксерском промоушене президента UFC.

«Энди Руис переходит в Zuffa, но, по моему мнению, это не очень громкая новость. Однако это хорошее подписание».

Andy Ruiz is headed to Zuffa but thats not that big IMO. A good signing though. https://t.co/ochlbQzhyr — Dan Rafael (@DanRafael1) February 21, 2026

Напомним, что последний бой Руис провел в августе 2024 года, когда свел вничью поединок против Джаррелла Миллера.

Мировую популярность Энди принесла досрочная победа над Энтони Джошуа в июне 2019 года. Уже в декабре того же года Руис проиграл Эй Джею единогласным решением в реванше. После этого он провел лишь три боя, в которых, кроме ничьей с Миллером, одержал две победы.

Ранее сообщалось, что Александр Усик может побиться с Руисом в Zuffa Boxing.