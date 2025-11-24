Олег Гончар

Чемпион мира WBA и WBO в крузервейте Гильберто Рамирес (48-1, 30 КО) проведет защиту титулов против непобежденного шведа Робина Сафара (19-0, 13 КО).

Бой пройдет 16 января в Палм-Дезерт, Калифорния, сообщил портал The Ring.

Поединок пройдет в андеркарде реванша Алексиса Роча против Рауля Курьеля 2 на Acrisure Arena.

Для Рамиреса это будет первая схватка после операции на плече. В июне 2025 года он победил Юниэля Дортикоса единогласным решением и объединил пояса WBA и WBO. Победа над Сафаром — зеленый свет для главного боя с Давидом Бенавидесом, который должен пройти 2 мая в Лас-Вегасе.

32-летний Сафар тренируется в Лас-Вегасе и последний бой провел 8 ноября, выиграв у Дерика Миллера. Самая громкая победа — май 2024 года, когда Сафар победил Сергея Ковалева единогласным решением и нокдауном в 10-м раунде.