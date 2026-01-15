Олег Гончар

Американский боксер полусреднего веса Райан Гарсия (24-2, 20 КО) рассказал Source of Boxing, что отказался от большой суммы за бой с Джейком Полом (12-2, 7 КО).

По словам Гарсии, ему предлагали 20 или 25 миллионов долларов, однако он ответил отказом. Боксер отметил, что это были бы легкие деньги, которые не имели для него истинной ценности. Он подчеркнул, что в глубине души стремится стать чемпионом мира, а такой поединок отвлек бы его от главной цели.

Сам Джейк Пол ранее называл Райана Гарсию потенциальным соперником на случай отмены боя с Джервонтой Дэвисом. В итоге Пол вышел на поединок против Энтони Джошуа, которому проиграл нокаутом.

Гарсия проведет бой против чемпиона WBC Марио Барриоса 21 февраля в Лас-Вегасе. Это будет титульный поединок в полусреднем весе.