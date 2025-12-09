Бывший тренер Райана Гарсии стал наставником его будущего соперника.
Все складывается против скандального американца
Владелец титула WBC в полусреднем весе Марио Барриос (29-2-2, 18 КО) для The Ring сообщил, что его наставником перед поединком с Райаном Гарсией (24-2, 20 КО) стал бывший тренер скандального американца – Джо Гуссен.
«Это просто логично для того этапа карьеры, на котором я сейчас. Мы с Джо хорошо знакомы. Он комментировал многие из моих ранних боев. Я знаю его стиль, то, чему он учит и что приносит как тренер.
Я хочу достичь как можно большего в этом спорте и дивизионе в ближайшие несколько лет. Переход к Джо поможет собрать все воедино. Думаю, у нас будет замечательный период сотрудничества. Мы вместе можем сделать действительно великие вещи».
Гуссен тренировал Гарсию в 2022 и 2023 годах. Они расстались после проигрыша Гарсии нокаутом от Джервонты Дэвиса.
Напомним, бой между Барриосом и Гарсией состоится 21 февраля.