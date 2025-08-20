Джейк Пол и Джервонта Дэвис узнали дату боя
Пол после победы над Чавесом-младшим встретится с непобедимым «Танком»
около 1 часа назад
Видеоблогер и боксер первого тяжелого веса Джейк Пол (12-1, 7 КО) проведет выставочный поединок против чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (30-0-1, 28 КО).
Бой состоится 15 ноября на State Farm Arena в Атланте, трансляцию обеспечит Netflix, сообщает Майк Коппинджер.
Переговоры о бое Пола с экс-чемпионом сверхтяжелого веса Энтони Джошуа провалились из-за проблем с выбором транслятора.
Последний бой Дэвиса против Ламонта Роуча 1 марта завершился ничьей, хотя в девятом раунде Джервонта опустился на колено, что не засчитали как нокдаун. Реванш между ними, который планировался на 16 августа, не состоялся.
Джейк Пол в июле 2025 года победил Хулио Сезара Чавеса-младшего единогласным решением судей.