Президент UFC Дейна Вайт прокомментировал реванш украинского боксера первого среднего дивизиона Сергея Богачука (26-2, 24 KO) против американца Брендона Адамса (25-4, 16 КО).

«Турки и я очень рады. Я всегда говорю о прелим-карде в UFC, потому что все бои имеют значение. А бои в прелим-карде Канело – Кроуфорд просто невероятные.

Сергей Богачук против Брэндона Адамса, бой в среднем весе. У Богачука рекорд 26-2, 24 победы нокаутом, 92% досрочных побед, он занимает 5 место в рейтинге первого среднего веса.

Он будет биться с Адамсом, рекорд которого 25-4, 16 побед нокаутом. Это будет реванш очень крутого боя между этими двумя, где Адамс буквально должен был выиграть нокаутом, что он и сделал в восьмом раунде. Он выиграл техническим нокаутом».