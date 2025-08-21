«Реванш очень крутого боя». Президент – о бое Богачук – Адамс
В первом поединке сильнее оказался американец
около 1 часа назад
Президент UFC Дейна Вайт прокомментировал реванш украинского боксера первого среднего дивизиона Сергея Богачука (26-2, 24 KO) против американца Брендона Адамса (25-4, 16 КО).
«Турки и я очень рады. Я всегда говорю о прелим-карде в UFC, потому что все бои имеют значение. А бои в прелим-карде Канело – Кроуфорд просто невероятные.
Сергей Богачук против Брэндона Адамса, бой в среднем весе. У Богачука рекорд 26-2, 24 победы нокаутом, 92% досрочных побед, он занимает 5 место в рейтинге первого среднего веса.
Он будет биться с Адамсом, рекорд которого 25-4, 16 побед нокаутом. Это будет реванш очень крутого боя между этими двумя, где Адамс буквально должен был выиграть нокаутом, что он и сделал в восьмом раунде. Он выиграл техническим нокаутом».
Напомним, бой между Богачуком и Адамсом состоится 13 сентября и возглавит прелим-кард вечера бокса, главным событием которого будет поединок за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. Вайт является промоутером шоу.