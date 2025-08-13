Бывший чемпион мира в полусреднем весе Джарон Эннис (34-0, 30 КО) поделился мыслями о том, что следующий бой он проведет с чемпионом IBO в первом среднем весе Уисмой Лимой (14-1, 10 КО).

«Я был удивлен. Потому что это не тот, кого мы хотели. Я просил Рамоса, Богачука и других ребят, но Лима был единственным доступным, кто согласился. Все остальные либо травмированы, либо у них запланированы другие бои.

И я рад, что Лима согласился – он входит в десятку лучших и является чемпионом IBO. Так что мы с ним разберемся, а потом перейдем к следующему».