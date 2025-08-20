Олег Гончар

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (26-2, 24 КО) проведет реванш против американца Брэндона Адамса (25-4, 16 КО), сообщает Ring Magazine.

Официально было объявлено, что поединок пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе в рамках шоу, где абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес будет защищать титулы от Теренса Кроуфорда.

Богачук и Адамс уже встречались в 2021 году, когда американец нанес украинцу первое поражение в карьере техническим нокаутом в восьмом раунде. В последний раз Богачук выходил на ринг 17 мая этого года, победив Майкла Фокса единогласным решением судей.

Напомним, ранее промоутер Эдди Хирн сообщил, что Богачук отказался драться с Джароном Эннисом.