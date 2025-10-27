The Ring повысил Вордли в рейтинге тяжеловесов
Журнал обновил рейтинг после победы британца над Паркером
13 минут назад
Журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса.
После победы над Джозефом Паркером на вторую позицию поднялся временный чемпион WBO Фабио Вордли (20-0-1, 19 КО), который ранее был шестым.
Паркер после поражения опустился со второго на четвертое место.
Чемпионом журнала The Ring остается Александр Усик, а Тайсон Фьюри занимает первое место.
Рейтинг The Ring в супертяжелом весе:
Чемпион – Александр Усик
Тайсон Фьюри
2 (6). Фабио Вордли
Агит Кабайел
4 (2). Джозеф Паркер
5 (4). Даниэль Дюбуа
6 (5). Филип Хргович
Чжан Чжилей
Мартин Баколе
Мозес Итаума
Эфе Аджагба
