Ромеро признался, что ничего не знает о следующем сопернике.
Чемпион WBA не уважает обязательного претендента
37 минут назад
Роландо Ромеро
Чемпион WBA в полусреднем весе Роландо Ромеро (17-2, 13 КО) поделился мыслями о защите титула против обязательного претендента Шахрама Гиясова (17-0, 10 КО). Слова боксера привел портал BoxingScene.
«Я даже не знаю, кто это такой. Никогда не видел, как он дерется. Если я тебя не знаю — ничем тебе не обязан. Сконцентрироваться на Пакьяо? Нет, сейчас я сосредоточен только на собственной жизненной миссии. Когда вернусь? Когда сам этого захочу».
Ранее сообщалось, что Ромеро может стать следующим соперником для Мэнни Пакьяо.
Напомним, WBA хотят сорвать чемпионский поединок Пакьяо.
