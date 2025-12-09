«Зачем выходить против Джошуа, если не веришь в победу?» — Ромеро о Поле
Роллі считает, что главное оружие видеоблогера — абсолютная вера в победу
около 2 часов назад
Чемпион WBA в полусреднем весе Ролли Ромеро (17-2, 13 КО) прокомментировал спорный будущий бой между Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и Джейком Полом (12-1, 7 КО).
В интервью Fight Hub TV Ромеро заявил, что не списывает шансы Пола, ведь, по его мнению, американский блогер не согласился бы на поединок, если бы не был уверен в своей победе.
Скажи мне, зачем Джейку Полу выходить против Энтони Джошуа, если он искренне не верит, что может выиграть? – сказал Ромеро. – У Джейка Пола есть сюжетная броня. Это как в фильмах о Гарри Поттере… Когда у тебя есть сюжетная броня, ты все равно победишь, несмотря ни на что.
Вайлдер намекнул, что бой между Джошуа и Полом является договорным.