Сергей Разумовский

Владелец пояса чемпиона Украины Алексей Козелок (7-0, 3 КО) одержал очередную победу на вечере бокса во Львове. В поединке против грузинского боксера Бачо Джинчарадзе (5-25-3, 1 KO) украинец продемонстрировал преимущество и завершил встречу досрочно.

Бой длился лишь два раунда. Во второй трёхминутке 29-летний Козелок провёл результативную атаку и отправил соперника в нокаут. Рефери зафиксировал досрочную победу представителя Украины.

Для Алексея Козелка этот успех стал седьмым на профессиональном ринге. В его послужном списке теперь семь побед в семи проведённых поединках, три из которых он одержал нокаутом.

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