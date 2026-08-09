«Он пошел налево, я — направо»: Гассиев сравнил свою карьеру с путем Усика
Россиянин объяснил, почему его карьера сложилась хуже, чем у выдающегося украинца
Бывший соперник Александра Усика (25-0, 16 КО) Мурат Гассиев (34-2, 27 КО) прокомментировал достижения украинского экс-абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях. Слова приводит Boxing News.
Спортсмен отметил выдающиеся достижения Усика и признал, что его собственная карьера сложилась совсем иначе из-за ряда травм и организационных проблем:
Усик пошел влево, я — вправо. У него была сенсационная карьера, а я пошел в противоположном направлении, пережил много травм и некоторые проблемы с промоутерами. Но все это только сделало меня сильнее.
«Он освободил свои титулы, и это стало большим подарком»: Гассиев поблагодарил Усика.