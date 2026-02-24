российский супертяжеловес арсланбек махмудов (21-2, 19 KO) высказался о бою с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO). Бойца цитирует fightnews.info:

Теперь болельщики наверняка знают меня чуть лучше. Дейв Аллен – герой в Англии, люди очень любят его. Я вижу это. Перед нашим с ним боем я сказал: «Ребята, вы полюбите меня». Я считаю, что безусловно приобрёл здесь новых фанатов.

11 апреля мы будем драться в Англии, но не все на этом стадионе будут болеть за Тайсона Фьюри. Некоторые британские фанаты будут поддерживать меня. Я в этом уверен.

Тайсон Фьюри имеет большое имя в боксе. Он легенда. Он победил Владимира Кличко и шокировал той ночью весь мир. Он побеждал настоящих гигантов в боксе. У него хорошая история, но сейчас моё время. Время победить его, обратить ситуацию в свою пользу и написать собственную историю.