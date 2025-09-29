Олег Гончар

Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков поделился мнением о возможном переходе абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика в UFC. Об этом он рассказал в интервью befirstsports.

«Если поставить Усика против боксёра или ударника, у него будет большой шанс на победу». Вадим Немков

При этом он отметил, что против бойцов ММА, хорошо владеющих борьбой, у Усика возникнут серьёзные проблемы.

По его словам, Усик, используя свою сильную сторону — работу на ногах, — мог бы добиться успеха, если бы научился защищаться от тейкдаунов. Однако Немков считает шансы на это невеликими из-за возраста украинца и высокого уровня конкуренции в ММА.

Немков добавил, что в полутяжелом весе UFC, где только Магомед Анкалаев обладает сильными борцовскими навыками, а остальные — ударники, у Усика могли бы быть перспективы. Однако против базовых борцов Усику будет сложно.

Напомним, Усик может дебютировать в ММА в бою против Джейка Пола.