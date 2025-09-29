Легендарный Леннокс Льюис назвал единственного бойца, который имеет возможность побить Усика
Британец считает, что Паркер заслуживает шанс
около 5 часов назад
Фото: Instagra
Легенда бокса Леннокс Льюис в интервью metro.co.uk ответил, кто может создать наибольший вызов для абсолютного чемпиона Александра Усика (24-0, 15 KO):
Я думаю, что Джозеф Паркер сейчас имеет наилучшие шансы. Я думаю, что они просто замораживают Джозефа Паркера. Джозефу Паркеру нужен следующий бой, так что дайте ему его. Джозеф Паркер ждал своего шанса. Я не знаю, почему он его ещё не получил. Я думаю, что он должен быть следующим соперником Усика.
Напомним, что Усика побуждают завершить карьеру.