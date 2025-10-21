Абсолютный чемпион мира во втором среднем дивизионе американец Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) для Hitman Sports Media поделился мыслями о возможных соперниках.

«У Энниса была возможность подраться со мной. И у Ортиса была возможность подраться со мной. А сейчас все такие: «Ну я бы принял бой с Кроуфордом. Я бы это сделал! Я бы то».

Что получается? Когда у вас была возможность принять бой, вы развернулись и пошли в другом направлении. А теперь, когда видите, что я могу стать вашим счастливым билетом, вы вдруг такие: «Конечно, я бы подрался с Кроуфордом. Я хочу драться с Кроуфордом». Вот такой у нас нарратив».