«Увидеть Усика против "живого бойца". Эксперт выступил против боя украинца с Уайлдером и предложил другую кандидатуру»
Оладипо считает, что 2 бойца заслужили свой шанс
около 11 часов назад
Британский эксперт Аде Оладiпо рассказал, кто должен стать следующим соперником для обладателя титулов WBA/WBC/IBF Александра Усика (24-0, 15 KO). Комментатора цитирует vringe.com:
Я хочу, чтобы Усик провёл бой с кем-то другим. Мы видели два боя с Джошуа, два боя с Фьюри, два боя с Дюбуа, и было бы приятно увидеть его против ещё одного имени. Против парня, которому не 40-41, а против «живого» бойца. Кабайел – это «живой» боец прямо сейчас. Это должен быть Кабайел против Усика. Это всё, что я хочу увидеть. Усику, если ты смотришь это, пожалуйста, хватит, чувак! Я бы понял эту тему с Уайлдером, если бы не было больше претендентов, если бы не было очевидных следующих вариантов. А они есть, их два, и после этого есть другие. Сейчас есть два: Кабайел и Вордли. И я бы пошёл по пути Кабайела.
