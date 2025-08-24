Олег Гончар

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший поделился мнением о потенциальном боксерском поединке между экс-чемпионом в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 КО) и бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, передает Seconds Out.

Джонс считает, что Уайлдер легко победит Нганну благодаря своему боксерскому опыту и силе удара.

«Энтони Джошуа показал, что может сделать с Нганну, а Уайлдер бьет намного сильнее. Если Джошуа его так ударил, представьте, что будет, когда попадет Деонтей». Рой Джонс-младший

Нганну в боксе провел два поединка, проиграв Тайсону Фьюри в 2023-м году и Энтони Джошуа в 2024-м.

Напомним, ранее Нганну вызвал Уайлдера на бой.