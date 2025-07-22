Денис Седашов

Тренер британского боксера Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО) Дон Чарльз встал на защиту скандального собрания, организованного отцом боксера в день боя с Александром Усиком (24-0, 15 КО). В интервью talkSPORT он заявил, что это была не вечеринка, а «сбор энергии», который уже однажды помог одержать победу.

Это не вечеринка — это было собрание. То же самое мы сделали перед боем с Джошуа, и тогда это сработало. Ту же самую атмосферу мы хотели повторить и в этот раз. Дон Чарльз

По его словам, в день победы над Джошуа часть гостей также находилась с бойцом до последнего момента перед выходом на ринг.

Тренер считает, что именно такая «энергия» дала Дюбуа импульс для сильного выступления тогда, и команда надеялась повторить эффект.

На вопрос, знал ли Дюбуа всех гостей лично, Чарльз ответил:

Я не присутствовал, поэтому не знаю. Моя работа — быть в углу и следить за подготовкой непосредственно перед боем. Дон Чарльз

Объяснения тренера появились после волны критики по поводу тусовки, организованной отцом Дюбуа в день реванша его сына с Усиком, на которую собрались десятки людей.

Фьюри – о Дюбуа: «Сделал все, что мог. Вы хотите, чтобы он умер на ринге?»