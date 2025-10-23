Олег Гончар

Бывший чемпион мира Серхио Мора прокомментировал заявление абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) об отказе от боя с молодым проспектом Мозесом Итаумой (13-0, 11 КО).

В эфире YouTube-канала Криса Мэнникса Мора поддержал позицию украинца, отметив, что Усик, прошедший идеальный путь от любителей до профи, не обязан давать шанс молодому бойцу, который ещё не достиг его уровня.

Мора назвал Итауаму будущим супертяжёлого веса, хваля его за силу, технику левши и взрывную силу. Однако он подчеркнул, что Усик, которому скоро исполнится 39, имеет право выбирать соперников, таких как Джозеф Паркер или Фабио Вордли, которые менее подвижны и не напоминают младшую версию самого Усика.

По мнению Моры, Итаума должен самостоятельно прокладывать путь к величию, как это делал Усик, побеждая более сильных оппонентов.

