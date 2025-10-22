В команде Усика ответили, кто может победить украинца
Климас пока не видит такого боксёра
Фото: Getty Images
Менеджер Александра Усика (24-0, 15 KO) Эгис Климас ответил, есть ли в боксе кто-то, кто может нанести украинцу поражение. Слова функционера приводит vringe.com:
Это бокс, здесь может произойти всё, что угодно. С его выносливостью, его IQ, его движением на ринге, его мыслительным процессом в бою – я считаю, на данный момент ему нет равных.
Напомним, что Усик отказался от идеи уйти из бокса после следующего поединка.