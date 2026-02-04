WBC лишила Шакура Стивенсона титула чемпиона в легком весе
Организация официально сделала пояс вакантным из-за смены весовой категории
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Всемирный боксерский совет официально объявил титул WBC в легком весе вакантным. Пояс стал свободным после того, как Шакур Стивенсон (25-0, 11 КО) потерял статус чемпиона.
Американец был лишен титула из-за перехода в полулегкий вес, где он победил Теофимо Лопеса (22-2, 13 КО) и завоевал пояса The Ring и WBO.
Шакур завоевал пояс WBC в ноябре 2023 года.
Шакур Стивенсон разгромил Лопеса и стал чемпионом мира в новом весе.