«За счет чего побеждал?» Бриедис сравнил Стивенсона с Усиком
Майріс отметил, что украинец и американец имеют невероятную скорость
около 2 часов назад
Фото: Boxing Scene
Экс-чемпион мира Майрис Бриедис оценил стиль Шакура Стивенсона (25-0, 11 KO) в победном поединке с Теофимо Лопесом (22-2, 13 KO). Латыша цитирует vringe.com:
Стивенсон сразу напомнил Александра Усика в том плане, что он стоял с большими сильными тяжеловесами. За счет чего он побеждал? За счет скорости, за счет резкости. Он как мангуст с коброй, настолько быстрый, что ты не успеваешь нанести этот мощный удар. Здесь было то же самое.
Напомним, что бой прошел все 12 раундов – все судьи отдали Шакуру 11 трехминуток.