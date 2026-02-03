Экс-чемпион мира Майрис Бриедис высказался о поединке Шакура Стивенсона (25-0, 11 KO) и Теофимо Лопеса (22-2, 13 KO). Латвийца цитирует vringe.com:

Лопес выиграл у Ломаченко в свое время. Не то чтобы уверенно, но довольно он в том бою доминировал, давил. Но здесь Шакур показал, насколько он был быстрым. Я бы сказал, талантливый во всем. Скорость демонстрирует все. Он сам сказал после боя, что ему казалось, что Лопес будет быстрым, но он вообще не был быстрым. Ну, возможно, там понты, но в любом случае я могу сказать любому спортсмену еще раз – развивайте мозг, потому что когда мозг сильный, развитый – он дает импульс вашему телу. Здесь я прямо увидел его речь, его мимику, насколько он свежий, насколько он быстрый, быстро думающий.

А если про сам бой, то здесь мы видели, снова же таки, что техника, чувство дистанции, чувство тайминга. Как по мне, то если бы я смотрел по точным ударам, по сбиванию перебивок – он просто деклассировал Лопеса.

Если смотреть, как Шакур отбоксировал с Лопесом, Лопес выиграл у Ломаченко. Сами знаем, что Ломаченко многократный олимпийский призер вообще был уникальным спортсменом. Ну конечно я бы задал ему вопрос, как он себя чувствовал, были ли травмы, почему так бой прошел, и тогда уже можно было бы анализировать – Лопес действительно настолько крутой боксер и Шакур Стивенсон еще круче его, или это просто были обстоятельства со здоровьем Ломаченко, или действительно Лопес супер чувак и появился на супер чувака супер чувак.