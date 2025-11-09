Олег Гончар

Украинский боксер Тарас Шелестюк (21-0-1, 12 КО) победил венесуэльского джорнимена Энтони Саеса (5-7-1, 4 КО) в бою, который состоялся в Кито, Эквадор.

По итогам десяти раундов судьи отдали победу украинцу. При этом, в восьмом раунде Шелестюк отправил соперника в нокдаун, уверенно контролируя ход поединка до финального гонга.

Для Тараса это уже вторая победа после возвращения на ринг. В июле он нокаутировал во втором раунде 42-летнего американца Роддрикуса Ливси, проведя первый бой за три года.