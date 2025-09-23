Стала известна дата следующего боя Шелестюка
Бой состоится на мероприятии в столице Эквадора
около 2 часов назад
Тарас Шелестюк / Фото - Facebook
Украинский боксер полусреднего дивизиона Тарас Шелестюк (20-0-1, 12 КО) анонсировал свой следующий поединок.
Бой состоится 8 ноября. 10-раундовый поединок станет ко-мейн ивентом вечера бокса в Кито, Эквадор.
Соперник украинца пока неизвестен.
В июле Шелестюк провел первый бой с марта 2022 года. Тарас во втором раунде нокаутировал 42-летнего американца Роддрикуса Ливси.
Ранее Шелестюк ответил, хочет ли он принять участие в Олимпиаде-2028.
