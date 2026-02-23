Владимир Кириченко

Абсолютная чемпионка мира в супертяжелом дивизионе Кларисса Шилдс (18-0, 3 KO) провела поединок против эксабсолютной чемпионки во втором среднем весе Франшон Крюс-Дезурн (10-3, 2 KO).

Шилдс победила единогласным решением судей – 100:90 на всех трех карточках.

Claressa turning UP THE PRESSURE! #ShieldsCrewsDezurn2 | Live NOW on DAZN ▪️ pic.twitter.com/NyHdLeSq9I — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 23, 2026

Поединок состоялся на Little Caesars Arena в Детройте, штат Мичиган.

Боксерки уже встречались друг с другом в ноябре 2016-го – это для обеих был дебютный поединок в профессиональном боксе. Тогда победу единогласным решением также одержала Шилдс.

