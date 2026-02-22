Денис Седашов

Американский боксер Дэвид Бенавидес (30-0, 24 КО) уверен, что предстоящий поединок против мексиканца Хильберто Рамиреса (48-1, 30 КО) станет решающим моментом в его карьере. На кону будут стоять титулы WBA и WBO в первом тяжелом весе. Слова приводит Boxing247.

Объединительный бой состоится 2 мая на знаменитой арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

Я чувствую, что стою на пороге того, чтобы стать лицом нашего спорта. Если Зурдо победит — его акции взлетят. По ту сторону туннеля нас обоих ждет величие, поэтому мы подойдем к этому бою на пике формы. Дэвид Бенавидес

Боксер также упомянул, что идея проведения этого поединка возникла еще во время их совместных тренировок в прошлом:

Я долго шёл к этому моменту. Мы провели много отличных спаррингов, и ещё тогда я сказал Хильберто: «Однажды мы должны выйти на этот уровень в формате PPV». И вот 2 мая мы будем биться за два чемпионских пояса. Я очень благодарен за эту возможность. Дэвид Бенавидес

