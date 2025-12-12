Симс: «Дюбуа стремится к большому бою для возвращения»
Тренер британца ждет дату на начало 2026-го
около 2 часов назад
Даніель Дюбуа
Тренер бывшего чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа Тони Симс заявил, что его подопечный стремится вернуться на ринг против сильного соперника. Слова тренера привел Sky Sports.
«Именно этого он и будет искать – возвращения к большому поединку. Он не может драться с такими, как Усик, а затем выходить против никому не известного соперника».
Симс добавил, что Дюбуа еще молод, у него долгая карьера впереди, он зрелищный, с мощным ударом и умеет боксировать, с ним приятно работать.
В июле Александр Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде.
Напомним, Карл Фроч предлагает провести бой Дюбуа против чемпиона WBO Фабио Уордли.