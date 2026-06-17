Сергей Разумовский

Флойд Мейвезер-младший получил два обвинения в совершении тяжких преступлений в штате Невада — в краже и попытке мошенничества путем выписки необеспеченного чека на покупку часов стоимостью 200 тысяч долларов в Лас-Вегасе. Об этом сообщает ESPN.

Согласно судебным документам, официальные обвинения касаются «кражи в размере 100 000 долларов или больше» и «выписки или передачи чека с намерением совершить мошенничество на сумму 1 200 долларов или больше».

В жалобе говорится, что 31 декабря 2024 года Мейвезер выписал чек на 200 000 долларов с счета в Wells Fargo Bank в пользу Gold and Beyond — элитного бутика перепродажи в Лас-Вегасе. Также отмечается, что на счету якобы было недостаточно средств, имущества или кредитного лимита для полного покрытия этой суммы.

В документе подчеркивается, что боксер якобы передал чек в обмен на получение имущества или услуг, зная при этом, что он не будет оплачен при предъявлении. Жалоба утверждает, что Мейвезер действовал «сознательно, преступно и без законных оснований».

В случае признания виновным по обвинению в мошенничестве ему может грозить от 1 до 4 лет лишения свободы и штраф до 5 000 долларов, а также возмещение убытков. По обвинению в краже наказание может составить от 1 до 20 лет заключения и штраф до 15 000 долларов.

Интересно, что Флойд Мейвезер был самым высокооплачиваемым спортсменом 2010-х годов по версии Forbes, а его доход за это десятилетие оценивался более чем в 915 миллионов долларов.

Напомним, Усик поддержал выдающегося спортсмена после первого поражения в карьере. Кого выделил украинский чемпион?