Сергей Разумовский

Чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) поддержал Илию Топурию после его поражения от Джастина Гейджи на турнире UFC Freedom 250.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF обратился к бывшему чемпиону UFC в легком весе в соцсетях и отметил характер, который Топурия продемонстрировал в поединке.

Ты показал настоящий характер и провёл сильный бой. Впереди тебя ждёт ещё много побед, — написал Усик в Instagram. Александр Усик

В главном бою вечера Топурия потерпел поражение от Джастина Гейджи. После четвертого раунда он отказался продолжать поединок, вследствие чего победу одержал американец. Благодаря этому результату Гейджи стал новым чемпионом UFC в легком весе.

Накануне турнира Усик и Топурия встречались в Вашингтоне. Во время встречи украинский боксер пожелал бойцу успеха и поддержал его перед одним из самых важных боев в карьере.

Несмотря на поражение, Усик подчеркнул, что Топурия имеет потенциал вернуться на победный путь и одержать еще много важных побед в будущем.