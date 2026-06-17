Месси побил рекорд Криштиану Роналду
Аргентинец вошел в историю футбола
33 минуты назадПодписаться в
Лионель Месси. Фото - Getty Images
Лионель Месси стал самым возрастным футболистом, оформившим хет-трик в истории чемпионатов мира.
Аргентинская звезда забил три гола в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 в ворота Алжира (3:0).
Этим подвигом, в возрасте 38 лет и 359 дней, Месси побил предыдущий рекорд, который принадлежал португальской звезде Криштиану Роналду.
Сборная Аргентины возглавила группу J после первого тура соревнований. Австрийцы также имеют три очка и находятся на второй позиции турнирной таблицы. Иордания и Алжир потерпели поражения в стартовых встречах и расположились на третьем и четвертом местах без набранных очков.
- 22 июня в 20:00 по киевскому времени Аргентина встретится с Австрией на стадионе «AT&T Stadium» в Арлингтоне (Техас, США).
- 23 июня в 06:00 по Киеву Иордания сыграет с Алжиром на арене «Левайс Стэдиум» в Санта-Кларе (штат Калифорния, США).
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