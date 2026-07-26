Сергей Разумовский

Энтони Джошуа одержал юбилейную, 30-ю победу в профессиональной карьере. В поединке в Джидде британский супертяжеловес победил албанца Кристиана Пренгу (20-2, 20 КО) техническим нокаутом во втором раунде.

Бой начался шокирующе для Джошуа. Уже на 20-й секунде Пренга мощным апперкотом отправил британца в нокдаун. Впоследствии албанец провел еще одну результативную серию ударов, после которой Джошуа второй раз оказался на канвасе.

Несмотря на сложное начало, 36-летний британец быстро перехватил инициативу. Во втором раунде Джошуа попал сопернику правой рукой, а вскоре завершил атаку еще одной комбинацией. Пренга оказался в нокауте, поэтому рефери досрочно остановил поединок.

Для Джошуа это вторая победа подряд. Его профессиональный рекорд теперь составляет 30 побед и 4 поражения, из которых 27 побед одержаны нокаутом. В предыдущем бою, который состоялся в декабре 2025 года, британец нокаутировал Джейка Пола.

Вероятным следующим соперником Джошуа станет его соотечественник Тайсон Фьюри. В апреле 2026 года боксеры подписали контракт на долгожданный очный поединок. Перед встречей друг с другом оба должны были провести по одному промежуточному бою, а сам бой планируют организовать во второй половине 2026 года.

Напомним, на бой в Саудовскую Аравию прибыл Усик.