«Тело дало четкий сигнал»: Олейникова объяснила, почему снялась с турнира в Гамбурге
Украинка объяснила отказ играть в полуфинале Гамбурга
23 минуты назадПодписаться в
Украинская теннисистка Александра Олейникова прокомментировала свое решение досрочно завершить выступления на турнире WTA 250 в немецком Гамбурге.
По словам спортсменки, причиной отказа от продолжения борьбы стала физическая усталость после двух подряд насыщенных турнирных недель. В своем Instagram Александра отметила, что решила взять паузу для полноценного восстановления:
К сожалению, после двух интенсивных недель, полных борьбы и тяжелых матчей, мое тело дало четкий сигнал, что необходимо поставить в приоритет восстановление.
Очень жаль так заканчивать такой замечательный турнир, как Hamburg Open, но я надеюсь вернуться сюда в следующем году! Благодарна всем за атмосферу и поддержку.
Буду набираться сил и делать все от меня возможное, чтобы подойти к Торонто здоровой и в наилучшей возможной форме!
Заметим, что на прошлой неделе украинская теннисистка дошла до полуфинала на турнире WTA 250 в румынских Яссах.
Олейникова снялась с полуфинала турнира в Гамбурге.