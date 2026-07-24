Украинская теннисистка Александра Олейникова прокомментировала свое решение досрочно завершить выступления на турнире WTA 250 в немецком Гамбурге.

По словам спортсменки, причиной отказа от продолжения борьбы стала физическая усталость после двух подряд насыщенных турнирных недель. В своем Instagram Александра отметила, что решила взять паузу для полноценного восстановления:

К сожалению, после двух интенсивных недель, полных борьбы и тяжелых матчей, мое тело дало четкий сигнал, что необходимо поставить в приоритет восстановление.

Очень жаль так заканчивать такой замечательный турнир, как Hamburg Open, но я надеюсь вернуться сюда в следующем году! Благодарна всем за атмосферу и поддержку.

Буду набираться сил и делать все от меня возможное, чтобы подойти к Торонто здоровой и в наилучшей возможной форме!