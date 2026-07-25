Усик прибыл на бой в Саудовскую Аравию
Украинец посетит бой Джошуа — Пренга
около 2 часов назадПодписаться в
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы лично поддержать Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) в поединке против албанца Кристиана Пренги (20-1, 20 КО).
Британский боксер проходил подготовку к этому бою в тренировочном лагере Усика под руководством украинского специалиста Егора Голуба.
Поединок между Джошуа и Пренгой состоится 25 июля в Джидде.
Усик проведет вечер бокса во Львове к 35-летию Независимости Украины.