Состоялась финальная битва взглядов претендентов на титул Усика
Бой состоится на шоу в Лондоне
около 1 часа назад
Паркер и Вордли / Фото - BBC
Временный чемпион мира WBO в тяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) и обладатель временного титула WBA в этом же дивизионе британец Фабио Вордли (19-0-1, 18 КО) провели финальную битву взглядов накануне очного поединка.
Перед этим боксеры прошли процедуру взвешивания.
Бой состоится 25 октября на О2 Арене в Лондоне.
Победитель должен стать претендентом на поединок с Александром Усиком.
