Известный британский тяжеловес Дейв Аллен (25-8-2, 20 KO) рассказал, кто имеет возможность победить в бою с перспективным проспектом Мозесом Итаумой (14-0, 12 KO). Бойца цитирует figthnews.info:

Сейчас есть только два человека, на победу которых я бы уверенно поставил в бою с Итаумой – Усик и Кабайел. Только они двое во всем мире. Я смотрю на рейтинг BoxRec, на топ-20 супертяжелого веса. Только их двоих я действительно вижу фаворитами в бою с Итаумой.

Не думаю, что Даниэль Дюбуа выдержит то, что предложит ему Итаума. Я считаю, что Мозес окажется для него слишком быстрым. Я не думаю, что Фабио Уордли сможет справиться в защите с ударами, которые наносит Итаума, но он сам очень крепкий парень и умеет бить.

Нельзя сбрасывать со счетов и Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа. Но мне кажется, что их лучшие дни остались в прошлом.