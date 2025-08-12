Владимир Кириченко

Бен Дэвисон, тренер британского проспекта супертяжелого дивизиона Мозеса Итаумы (12-0, 10 KO), для Boxing News ответил на вопрос о возможном бое своего клиента против абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

Как вы думаете, Мозес согласился бы на бой с Усиком?

«Это не тот бой, от которого мы бы сразу отказались. Скажем так».

Видите ли вы достаточно, чтобы поверить, что Мозес мог бы победить в бою с Александром Усиком?

«У него есть способности. Он не из тех людей, которые должны ждать подходящий момент для боя. Он способен победить любого в мире».

У него большой талант. Насколько этот талант страшен? И насколько сложно справиться с ожиданиями от него?

«Его не задевают слова других. Он очень спокойный, очень хладнокровный, очень зрелый. Это частично объясняет, почему он способен делать то, что делает».

Потому что в его возрасте большинство людей могут увлечься ожиданиями и всеми теми вещами, что говорят люди, но он на это не реагирует. Он сосредоточен на правильных вещах. Он очень зрелый, очень уравновешенный, и благодаря этим вещам он способен делать то, что делает, в таком молодом возрасте».

