Олег Гончар

Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия (17-0) отреагировал на слова Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО), который после победы над Саулем Альваресом в ночь на 14 сентября заявил, что не видел боёв испанца.

Топурия не сдержался и в Twitter раскритиковал абсолютного чемпиона во втором среднем весе.

«Ты называешь себя фанатом MMA, но даже не знаешь, кто я. Смешно. Когда мы впервые встретились, ты пожелал мне удачи в бою — кажется, память тебя подводит. И скоро твой подбородок тоже подведет. Я олицетворяю всю сообщество MMA и P4P №1 в реальных боях против P4P в боксе». Илья Топурия

Топурия также прикрепил видео, где Кроуфорд утверждает, что видел его поединки. «Ты настоящий идиот».

Конфликт вспыхнул, когда Топурия пообещал нокаутировать Кроуфорда, на что Теренс обвинил испанца в нетрезвости.