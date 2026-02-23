Известный британский боксер Дейв Аллен (25-8-2, 20 KO) высказался о противостоянии Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO) и Арсланбека Махмудова (21-2, 19 KO). Бойца цитирует fightnews.info:

Думаю, главное – это то, что Махмудов бьет очень сильно. Если он попадет по Тайсону, то уложит его, но ему нужно донести удар. Это сложная задача. Я считаю, что это хорошее и интересное противостояние, потому что Махмудов имеет достаточно сильный удар, чтобы потрясти Фьюри.

Но если Тайсон такой же хороший, как был раньше, когда мы видели его в последний раз, то я думаю, что он победит. Я считаю, что Фьюри серьезно отнесется к Махмудову, поскольку знает, что он может ударить.